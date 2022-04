Dormiva abusivamente nell’androne di un palazzo in viale Masia. Controllato dalla polizia, chiamata da un residente, un uomo tedesco ha aggredito gli agenti e ha cercato di fuggire. In tasca e in un bagaglio nascondeva coltelli, forbici e pinze. E’ stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri mattina. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha mostrato un titolo di viaggio tedesco con due nomi diversi. Ha poi cercato di divincolarsi e fuggire ma è stato portato in questura. Gli agenti hanno accertato che, con i due nomi diversi, era già stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Pisa per porto abusivo di armi e a Ferrara per furto.

In tasca aveva un coltello da 23 centimetri e un paio di forbici. Nel bagaglio altri 3 coltelli da cucina, una pinza da saldatore e una chiave esagonale. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.