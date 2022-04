Borseggiata mentre entra in chiesa al Crocifisso, rintracciate dalla polizia e denunciate due giovani bulgare, accusate di furto aggravato in concorso. Ieri mattina, una donna di 81 anni che stava entrando nella basilica di viale Varese, è stata avvicinata da due donne, che l’hanno urtata e spintonata. Un attimo dopo la donna si è accorta che era stata derubata del portafoglio. Ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione e una donna che aveva assistito al furto ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento della polizia.

Il racconto della vittima

La vittima e la testimone hanno riferito agli agenti delle volanti quanto accaduto e hanno descritto le due donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. I poliziotti hanno avviato le ricerche e in centro città hanno individuato le due sospettate. Le hanno fermate e portate in questura. Sono due bulgare di 26 e 25 anni, già segnalate per episodi analoghi. Una delle due era anche destinataria di un mandato di arresto europeo per un furto commesso in Bulgaria. Sono state denunciate per furto aggravato in concorso e una delle due è stata arrestata in esecuzione del mandato europeo.

I controlli

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona di viale Varese per l’elevata presenza di persone in concomitanza con le celebrazioni religiose pasquali e la fiera.