Fase a orologio in serie A2 di basket. Cantù si prepara all’esordio, che sarà sabato alle 18 nelle Marche. L’Acqua S.Bernardo disputerà la prima gara in trasferta al PalaBaldinelli” di Osimo, in provincia di Ancona, contro la Ristopro Fabriano, sabato 16 aprile alle ore 18. Il secondo match, in casa al PalaDesio, si giocherà alle ore 20:30 di mercoledì 20 aprile contro i toscani delll’Umana Chiusi. Seconda trasferta in Campania al “PalaMangano” di Scafati contro la Givova, domenica 24 aprile alle ore 18. Stesso orario per l’ultima gara con l’OraSì Ravenna, a Desio, domenica 1° maggio; quest’ultimo incontro precederà l’inizio dei playoff, al via il weekend successivo.

Per i due incontri casalinghi di fase a orologio, Pallacanestro Cantù ha lanciato il cosiddetto “Double Pack”, un mini-abbonamento per assistere alle partite contro Chiusi e Ravenna. Con questa promozione il tifoso avrà la possibilità di risparmiare il 20% sul costo del singolo biglietto. Il club brianzolo ricorda inoltre ai tifosi abbonati alla stagione 2021-2022 che le due gare casalinghe di fase a orologio sono già comprese nella propria tessera.

A partire dalle ore 16 di oggi, mercoledì 13 aprile, sarà possibile sottoscrivere il “Double Pack” online sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com). Non soltanto: possibilità di sottoscrivere il mini-abbonamento anche presso la sede di Pallacanestro Cantù, a Cermenate, in via Matteotti, 53, martedì 19 aprile, dalle ore 16 alle ore 19. In alternativa direttamente al PalaDesio il giorno della partita contro Chiusi, mercoledì 20 aprile: casse aperte dalle ore 19.

Il direttore tecnico del club, Fabrizio Frates, ieri sera è tra l’altro intervenuto nella trasmissione calcisticca di Espansione Tv “Il Barbiere”. Da grande tifoso del Milan si è soffermato principalmente sulle sorti della squadra rossonera, ma non è mancato un accenno al torneo 2021-2022 dell’Acqua S.Bernardo. “La stagione è in linea con quello che è il nostro obiettivo: tornare in serie A dopo l’inopinata retrocessione dello scorso anno. Siamo secondi nel nostro girone a due punti da Udine, che peraltro abbiamo battuto negli scontri diretti in campionato. Ora ci attende la fase a orologio, che definirà la griglia dei playoff. Ci presentiamo assolutamente competitivi e pronti a battagliare fino all’ultimo per agguantare la promozione”.