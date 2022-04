Quarta dose di vaccino anti Covid, domani si parte in via Napoleona a Como con le prime 150 somministrazioni. Tante sono state le prenotazioni.

Da domani possono sottoporsi all’iniezione gli over 80, gli ospiti delle residenze per anziani e gli over 60 con elevata fragilità.

La quarta dose può essere effettuata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla terza e, al momento, non è indicata a chi abbia contratto l’infezione da coronavirus successivamente alle prime tre iniezioni.

Sul portale di prenotazione prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it è possibile procedere con la prenotazione.



L’hub in città

Sul territorio comasco, Asst Lariana mette a disposizione l’Hub di via Napoleona in città e l’ospedale di Menaggio. Gli orari del centro di via Napoleona. Da domani al 30 aprile dalle ore 8 alle ore 20, gli spazi saranno chiusi nei giorni di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile.

All’ospedale di Menaggio gli appuntamenti prenotabili saranno offerti nelle giornate di mercoledì 20 e mercoledì 27 aprile dalle ore 9 alle ore 12.

I numeri in Lombardia

I lombardi di età pari o superiore a 80 anni, vaccinabili in base al calendario stabilito dal Ministero, sono quasi 520mila. La vaccinazione di questa platea è garantita da 35 hub vaccinali in regione, 370 farmacie aderenti. E 6 cooperative di medici di medicina generale.

Coinvolti in questa fase anche 58mila ospiti delle RSA. Si aggiungono 70.231 cittadini con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti di età pari o superiore a 60 anni. Tra i cittadini ad elevata fragilità, coloro che sono stati vaccinati con la terza dose all’interno delle strutture sanitarie che li hanno in cura potranno essere già contattati per la somministrazione della quarta dose dal proprio Centro specialistico di riferimento.

In alternativa, possono prenotarsi per la vaccinazione presso uno degli hub vaccinali lombardi, accedendo alla piattaforma di prenotazione regionale.