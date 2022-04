Asf Autolinee cerca personale, amplia l’organico procedendo alla selezione di 25 Operatori di esercizio (autisti).

L’operatore d’esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolge mansioni di guida di autobus per il trasporto di persone e le connesse

attività accessorie previste dal contratto nazionale di categoria e dagli accordi aziendali vigenti.



Il bando è aperto a persone di età superiore ai 21 anni, che godano dei diritti civili e politici e che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego.

I requisiti

Sono richiesti diploma di scuola secondaria di primo grado, patente D con punteggio residuo superiore a 15 punti e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.



Inoltre, allo scopo di incentivare l’occupazione giovanile, ai candidati ammessi che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età, verrà

riconosciuto, quale fringe benefit, un rimborso di 100,00€/mese lordi per 36 mesi, a ristoro dei costi sostenuti per il conseguimento della patente D e della CQC.

La candidatura andrà inviata entro il 4 maggio 2022. Cliccando qui si apre il link.



Tutte le informazioni sono consultabili sul sito dell’azienda www.asfautolinee.it.