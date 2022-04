Gli ambulanti della Fiera di Pasqua sono tornati in città dopo due anni di lontananza forzata a causa della pandemia. Anche per il 2022 la manifestazione era in bilico. Il Comune di Como inizialmente non aveva previsto le bancarelle, sempre per motivi sanitari, poi dopo una serie di sollecitazioni e un’organizzazione puntuale è arrivato il via libera.

I banchi sono tornati ad occupare viale Varese con le loro curiosità. Dagli alimentari all’abbigliamento, dagli oggetti per la casa al pellame, dai giocattoli alle idee regalo personalizzate. Sin da questa mattina, complice il bel tempo, in tanti hanno fatto una passeggiata e le prime compere o si sono semplicemente fermati ad osservare le immancabili dimostrazioni dei prodotti in esposizione. Gli ambulanti arrivano da tutta Italia.

La fiera come sempre resterà in città fino a Pasquetta. Quindi fino a lunedì 18 aprile. a differenza degli altri anni, prevista qualche precauzione in più: green pass base, mascherine in caso di assembramenti e sensi unici per far defluire le persone qualora si formassero momenti di affollamento. I controlli per verificare il possesso della certificazione verde saranno effettuati a campione.

Gli stand sono distribuiti lungo l’area adibita a parcheggio e in parte anche nella zona dei giardini. Ad accompagnare la Fiera anche una serie di limitazioni viabilistiche.

La polizia locale di Como fa sapere che fino alla mezzanotte di lunedì 18 aprile previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Varese. Lo stesso divieto anche lungo via dell’Annunciata.