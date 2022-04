“Come può non piacerti l’Italia. È possibile non amare l’Italia? Non credo proprio dice sorridendo una turista in attesa di comprare il biglietto del battello per Bellagio.

Dopo due anni di crisi pandemica, la Pasqua torna a essere un momento di viaggi e socialità. Nonostante le tensioni internazionali derivanti dal conflitto tra Russia e Ucraina, sono in molti ad aver optato per una gita in Lombardia e sul Lago di Como. “Vengo dalla florida dal sud della florida, Staremo qui per qualche giorno per celebrare il nostro anniversario. Sono emozionata” dice un’altra turista in attesa del battello per Torno. Segnali di ripresa per il settore turistico. Una boccata di ossigeno per le strutture di accoglienza. Sul Lago di Como fino a lunedì, il 99% delle strutture disponibili su uno delle più note piattaforme per le prenotazioni online non è prenotabile. Occorre specificare che gli albergatori non vendono tutte le camere sui portali, ma questi strumenti sono oramai talmente utilizzati – sia dagli hotel sia dai clienti – da fornire un quadro abbastanza preciso del tasso di occupazione di una località turistica.

La primavera è tra i migliori momenti dell’anno per apprezzare le bellezze della natura. E sul Lario, i percorsi escursionistici rappresentano un’attrazione tanto quanto le più comode gite in battello. “E’ Bellissimo, volevo andare a nuotare” ha detto un’altra turista inglese in gita con la famiglia. Giornate di sole sì, ma per molti non ancora adatte a qualche bracciata.