Lariani proiettati sulla gara di Pisa. L’appuntamento è per lunedì prossimo all’Arena Garibaldi per il quartultimo turno di serie B. Il Como affronterà alle 18 la formazione nerazzurra, che è in lotta per i vertici della classifica. I lariani, invece, hanno conquistato la salvezza e a questo torneo non hanno più nulla da chiedere. I Toscana non ci saranno Matteo Solini a Vittorio Parigini – squalificati dopo l’espulsione rimediata contro il Cittadella – oltre agli infortunati Massimiliano Gatto, Alberto Cerri e Moutir Chajia, che hanno ormai terminato la loro stagione. Pisa-Como sarà arbitrata da Ivano Pezzuto di Lecce.

Nel frattempo ieri sera è andato in scena il recupero del match tra Cosenza e Benevento, che era stato rinviato per ragioni di Covid. Risultato a sorpresa, con la vittoria dei calabresi (squadra di bassa classifica) che si sono imposti per 1-0 contro i ben più quotati giallorossi campani. Il Benevento, che puntava ad un successo per agganciare al secondo posto Monza e Brescia, rimane così fermo a quota 60.

La situazione in serie B

La classifica. Lecce 65 punti, Cremonese e Monza 63, Brescia 61, Benevento e Pisa 60, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia e Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45, Como e Reggina 44, Spal 34, Alessandria 29, Cosenza 28, Lanerossi Vicenza 25, Crotone 21, Pordenone 17

Le prossime partite (35esima giornata). lunedì 18 aprile. Spal-Crotone (ore 12.30), Reggina-Lecce, Vicenza-Perugia, Cremonese-Cosenza, Pordenone-Benevento, Parma-Ascoli, Ternana-Frosinone, Cittadella-Alessandria, Pisa-Como (ore 15), Monza-Brescia (ore 20.30)

Le gare del Como. Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)