Cantù a Fabriano, scatta la fase ad orologio. Appuntamento oggi alle 18 nelle Marche per la formazione brianzola. Una partita in cui – oltre ad un giocatore fermato dal Covid, il cui nome non è stato comunicato – sarà assente l’americano Trevon Allen, bloccato per una ventina di giorni per un problema muscolare. La prima parte del torneo ha visto l’Acqua S.Bernardo piazzarsi al secondo posto alle spalle di Udine.

“La partita con Fabriano inaugura la seconda fase del campionato. Una parte che, contando per la griglia playoff, ha un’importanza fondamentale” ha spiegato alla viglia Marco Sodini, allenatore della Pallacanestro Cantù. “Giochiamo contro una squadra che ha avuto evidenti difficoltà nella stagione, ma è nostro dovere affrontarla con l’idea di alzare l’asticella delle nostre prestazioni, soprattutto perché abbiamo avuto, finalmente, la possibilità di lavorare insieme per una settimana intera, in cui è stato possibile preparare la partita e recuperare energie fisiche. Nonostante l’ennesima problematica legata al Covid, cercheremo di essere assolutamente concentrati e attenti per imporre il nostro modello di pallacanestro”.

La Pallacanestro Cantù – che in queste ore ha lanciato il proprio canale Telegram – ieri a Como ha presentato il suo piano industriale 2022-2024. Tra i temi centrali dell’incontro, la costruzione del nuovo palazzetto in corso Europa. Presenti tutti i dirigenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni del territorio e sponsor.