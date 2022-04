Esodo pasquale. Picco di presenze sul Lago di Como che, complice il bel tempo, le feste e la tradizionale fiera di Pasqua, ha visto di nuovo crearsi file di visitatori sul lungolago e in città. Le strutture ricettive segnalano giorni da “tutto esaurito”. E nel fine settimana, i numeri potrebbero aumentare. L’esodo pasquale è infatti iniziato. Dal nord Europa in macchina e in treno, molti hanno scelto di muoversi verso sud per raggiungere l’Italia. Le previsioni di Autostrade indicano un flusso in aumento per tutta la giornata di oggi mentre per quanto riguarda i movimenti domenicali, il traffico potrebbe essere meno intenso.

Per questo motivo, il Lago di Como negli ultimi giorni preso d’assalto da turisti italiani e stranieri è osservato speciale. E in particolare la statale Regina, arteria fondamentale per il turismo del Lario, riaperta dopo il blocco di quattro mesi, durante le vacanze pasquali potrebbe essere una strada da “bollino rosso” se non “nero”. Sul nuovo tratto, è previsto il limite massimo di 30 chilometri orari e la strada è presidiata dalla polizia locale.

Sull’Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, il cantiere resta operativo a Pasqua fanno sapere. Proseguono gli interventi di ammodernamento nella galleria “San Fermo Sud”. In un incontro tra Autostrade per l’Italia e i tecnici del Comune di Como è stato stabilito che la sospensione delle attività di cantiere scatterà a partire dalla festività dell’Ascensione per tutto il periodo primaverile ed estivo, quindi a partire dal 25 maggio. Resta dunque l’attuale configurazione con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel tratto compreso tra la dogana italo-elvetica e Como Centro, garantendo la percorribilità del tratto in entrambi i sensi di marcia, anche in orario notturno. Il contro-esodo pasquale invece è previsto per lunedì pomeriggio e poi per tutta la giornata di martedì 19.