Ultime quattro partite di campionato per il Como. La squadra di mister Giacomo Gattuso, dopo la sconfitta contro il Cittadella, tornerà in campo lunedì 18 aprile alle 18 in trasferta a Pisa. I toscani sono a 60 punti e sono tra le squadre in lotta per conquistare la serie A.

Per i lariani, che al momento hanno 44 punti in classifica, la sfida si annuncia complicata, anche per le assenze, a partire da quelle dagli squalificati Solini e Parigini e degli infortunati Cerri e Scaglia.

Mister Giacomo Gattuso sottolinea: “Troveremo un ambiente carico al massimo, dovremo trovare le motivazioni per fare una bella partita”.

Dopo la trasferta in Toscana, mancheranno tre giornate alla fine del campionato di serie B. Per il 36esimo turno, il 25 aprile alle 18 i lariani ospiteranno al Sinigaglia il Vicenza, squadra che attualmente è nella parte bassa della classifica. Il 30 aprile sarà la volta di Reggina Como.

I lariani concluderanno poi il campionato in casa, il 6 maggio. Al Sinigaglia arriverà la Cremonese, un’altra delle squadre in lotta per la promozione nella massima serie.