“Ora discuterai con Maradona di quel rigore”. Dalla città partenopea, dal sito “Napoli Zon”, un omaggio a Nino Balducci, la storica voce del Como e di Espansione Tv che ci ha lasciato ieri all’età di 86 anni. Un pezzo ricorda infatti la figura del compianto giornalista e i suoi incroci con Maradona (che peraltro lo stesso Balducci aveva avuto occasione di intervistare, uno dei suoi tanti scoop). Dall’urlo (iconico per i tifosi lariani) “non è rigore” per un penalty concesso al Sinigaglia ai campani negli anni ’80, fino al malore che ha allontanato Nino dalle partite degli azzurri e dai teleschermi, avvenuto proprio il giorno della scomparsa del campione argentino, il 25 novembre del 2020.

Lo stesso Nino, peraltro, amava raccontare di quando andava in trasferta a Napoli, quando i lariani erano in serie A negli anni ’80. Lo colpiva, in particolare, la massa di gente che si spostava verso lo stadio San Paolo – allora si chiamava così – e il traffico che c’era, costantemente bloccato. Impossibile muoversi in ogni direzione. Il pullman del Como rimaneva sempre fermo lì in mezzo, spiegava Balducci. Poi giungeva il bus del Napoli di Maradona e, raccontava Nino…”non so dove trovavano lo spazio per spostarsi, ma tutti si facevano da parte e il pullman si trovava davanti la strada completamente vuota e proseguiva la sua corsa senza problemi. Poi, una volta passato, la situazione tornava come prima, con il traffico bloccato e tutti fermi”.

Napoli Zon nel suo articolo on-line ha voluto concludere con un pensiero carico di affetto per Nino Balducci, riferito al penalty contestato concesso ai partenopei al Sinigaglia negli anni ’80. “Caro Nino, ci piace pensarti a fianco al nostro Maradona a discutere ancora su quel calcio di rigore”.

L’ultimo saluto a Nino Balducci sarà martedì alle 15.30 a Como nella basilica di Sant’Abbondio. La camera ardente è allestita nella sua abitazione di piazza Grimoldi a Como. Da ieri mattina, dopo la sua scomparsa, avvenuta alle 5.40, i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e anche alla redazione di Espansione Tv sono stati innumerevoli. Il mister del Como Giacomo Gattuso, tra gli altri, prima di presentare la trasferta a Pisa, lo ha voluto ricordare nell’apertura della conferenza stampa di presentazione del match in Toscana.