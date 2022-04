Pasquetta baciata dal sole e giornata da tutto esaurito in città e nelle località del lago. Un’affluenza che ricorda il periodo pre Covid, sorridono alberghi e ristoranti.

Sin dalle prime ore di questa mattina traffico e rallentamenti sulle principali arterie di collegamento con il centro e in direzione Alto Lago.

In città murata in tanti hanno scelto di passeggiare tra le bancarelle delle fiera di Pasqua in viale Varese o hanno deciso di pranzare in un ristorante seduti all’aperto.



Nel primo pomeriggio la polizia locale di Como sulla pagina Facebook segnalava forti rallentamenti in ingresso in città e difficoltà nel trovare parcheggi liberi.

“Vi consigliamo le aree decentrate di parcheggio, come l’autosilo Val Mulini o via Castelnuovo e l’utilizzo dei mezzi pubblici”. Si legge nel post.

A complicare la ricerca di un parcheggio – quasi introvabili tra ieri e oggi – i pannelli che indicano i posti auto a disposizione negli autosilo cittadini non funzionanti. Almeno quello posto in viale Innocenzo, risulta in gran parte spento.

Poco prima delle 14 incidente in viale Roosevelt ha visto impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi. Un 15enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna in codice verde per accertamenti.

La Centrale Operativa per il pronto intervento è attiva anche oggi allo 031.265555.