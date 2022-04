Il paese di Soave, in provincia di Verona, ha vinto il titolo de Il borgo dei borghi 2022. Navelli, in provincia dell’Aquila, è arrivata quarta nella finalissima dietro a Millesimo in Liguria e Castelfranco Piandiscò in Toscana.

In gara c’era anche il borgo di Tremezzo che si è classificato decimo.

Ieri sera la finale del concorso che ha eletto il Borgo dei borghi 2022 organizzato da Rai3 attraverso il programma Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich. Venti le località italiane in gara.

Dopo giorni di votazioni Tremezzo ha chiuso dunque in decima posizione. Consolidandosi come realtà turistica in grado di attrarre visitatori da ogni angolo del Paese e non solo. La conferma è arrivata in queste vacanze pasquali.