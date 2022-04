“Nei giorni di grande afflusso, servono più vigili in città nei punti strategici”.

Civitas interviene sul tema del caos in città nei giorni di Pasqua. Lo fa per voce del candidato Luca Venneri. La lista che sostiene Adria Bartolich come candidato sindaco ricorda, in prima battuta, che non possiamo ovviamente scegliere la tipologia di turisti da accogliere.



“Capisco che molti vorrebbero un turismo all’altezza di una contessa, ma la libera circolazione delle persone è garantita tanto dalla Costituzione italiana quanto dai principi dell’Unione Europea. I recenti modelli di business commerciale – aggiunge Venneri – riescono con precisione a individuare le giornate con maggiore afflusso durante l’anno. Allo stesso modo il Comune deve prepararsi per queste necessità. Ieri in ben 5 ore di attraversamento della città e soste in varie zone – dice ancora Venneri – io stesso non ho visto un solo vigile. Quei pochi erano forse in zona Crocefisso. In altre parole non possiamo pensare che il comune lasci a se stessa la città in vista di questi afflussi”.

Oltre a programmare una maggior presenza di vigili, conclude Civitas, è opportuno “facilitare i sistemi di sosta alla cintura con bus-treni navetta gratuiti”.