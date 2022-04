Cantù-Chiusi, seconda sfida della fase a orologio in serie A2, va in scena questa sera al PalaDesio. Squadre in campo alle 20.30. La formazione di Marco Sodini davanti al suo pubblico è chiamata a riscattare la clamorosa rimediata a Fabriano nel match di sabato scorso. Uno stop che in pochi si attendevano, visto che l’Acqua S.Bernardo è tra le favorite per la promozione, mentre il club marchigiano è già retrocesso. La neopromossa San Giobbe Basket Chiusi, quarta in classifica nel girone rosso di A2, è una delle rivelazioni di questo campionato. Il team della provincia di Siena ha ottenuto sin qui 17 vittorie e 10 sconfitte. Con Chiusi milita tra l’altro un ex canturino, Jeremiah Wilson. Nei brianzoli ancora fuori causa Trevon Allen. Potrebbe invece rientrare Giovanni Severini.

“Abbiamo assolutamente necessità di riprendere la strada, soprattutto per i modi sbagliati con cui è stata approcciata l’ultima gara” ha detto coach Marco Sodini alla vigilia di Cantù-Chiusi, riferendosi all’inatteso stop rimediato a Fabriano. “Dobbiamo tenere ben presente quali sono stati i nostri errori e cercare di non ripeterli. Affrontiamo una squadra, Chiusi, molto ben allenata e aggressiva, che si è senz’altro guadagnata l’alto livello di basket che sta tenendo da tutta la stagione. Quanto a noi, seppur ancora in emergenza, abbiamo la necessità di ritrovare fluidità nella nostra pallacanestro, cercando di costruire insieme ogni singolo possesso e di ritrovare quella energia che contro Fabriano è mancata”.