Mutui: cresce il totale erogato in Lombardia, segno “più” che si registra anche in provincia di Como. Gli ultimi dati a disposizione si riferiscono al terzo trimestre 2021 e, confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziano un aumento dell’11,8% nel Comasco. I primi 9 mesi dello scorso anno hanno evidenziato volumi per 645,5 milioni di euro, corrispondenti a + 43,9%.

In Lombardia, se si osserva l’andamento delle erogazioni sempre nel periodo gennaio-settembre del 2021, si mette in luce una variazione del 31,9%. E’ quanto emerge dall’analisi diffusa dal Gruppo Tecnocasa che si basa sull’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di dicembre 2021.

L’importo medio erogato in Lombardia è pari a 124.500 euro. Anche questo dato risulta in aumento.

Nonostante la situazione di tensione economica globale e gli ultimi due anni, si stima una crescita interessante – spiegano gli addetti ai lavori – pur con i tassi medi relativi ai mutui casa in lieve aumento tra la fine e l’inizio dell’anno non si prevedono particolari cambiamenti nei prossimi mesi.