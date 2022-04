Molestie a una donna di 45 anni e minacce e lesioni al fidanzato della vittima, un 46enne comasco. Accuse contestate dalla polizia a un 37enne marocchino, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della questura di Como, il 12 aprile scorso in piazza Camerlata aveva afferrato per il collo e cercato di baciare una 45enne che era con il fidanzato. Il compagno, intervenuto per difendere la donna, era stato colpito con un pugno in faccia e minacciato. Soccorso e medicato in ospedale, aveva avuto una prognosi di 5 giorni.

La fuga

L’aggressore si era poi dileguato e le vittime si erano presentate in questura per denunciare l’accaduto.

La denuncia

Ieri pomeriggio, il 46enne ha rivisto il suo aggressore e ha subito contatto le forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti hanno bloccato il sospettato e lo hanno portato in questura. L’uomo non aveva documenti ma dalla banca dati è emerso che si trattava di un 37enne marocchino con numerosi alias e già segnalato per accuse quali dichiarazione di false generalità, interruzione di pubblico servizio e reati in materia di immigrazione. E’ stato denunciato a piede libero per violenza sessuale nei confronti della donna e per minacce e lesioni nei confronti del fidanzato.