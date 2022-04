Cura contro il Covid. Dal primo maggio il Governo stabilirà il nuovo piano di misure anti Coronavirus, regole che sembrano avviarsi verso un ulteriore alleggerimento. Intanto da oggi, via libera anche in farmacia alla distribuzione dell’antivirale contro il Covid19. Necessaria la presentazione della ricetta del medico di medicina generale. Terapia salvavita per i soggetti più fragili, ma come spiega Giuseppe De Filippis, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Como, a fare la differenza in questi casi è la “tempestività” nella somministrazione del farmaco. “Un antivirale deve essere somministrato nelle primissime ore in cui viene individuata la necessità di farlo. I virus si moltiplicano in modo esponenziale. Ecco perché è indispensabile iniziare una terapia antivirale il prima possibile” spiega De Filippis.



Le prime pillole sono state distribuite alle regioni già all’inizio del 2022. Rispetto al passato, secondo De Filippis, le nuove linee guida rappresentano però un alleato nel contrasto della pandemia. Permettono infatti di curare i pazienti “non ospedalizzati” e quindi non ancora “compromessi”. Con ricetta medica non ripetibile, il paziente può dunque presentarsi in farmacia e nella stessa giornata ordinare e ricevere il farmaco. “Ormai si è accertato che in determinati casi e in determinati pazienti l’antivirale Paxlovid è il più efficace e l’Aifa ha emanato le linee guida di prescrizione. Orami è accertato a livello mondiale che è un farmaco efficace nelle condizioni previste” aggiunge De Filippis. Oltre ai vaccini, questa “è un’arma in più contro il Covid” continua De Filippis sebbene al momento sia difficile prevedere il numero di prescrizioni.