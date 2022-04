Uomo aggredito da due cani. Questa mattina a Montorfano in provincia di Como un uomo è stato aggredito da due cani, avrebbe riportato delle ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli animali, “due meticci incrociati con la razza del lupo cecoslovacco” sottolinea Marco Marelli, responsabile del canile della Valbasca e presidente della sezione comasca dell’Enpa “erano in giro liberi vicinio al lido”. “Conosciamo già i due cani, non è la prima volta che andiamo a recuperarli. Sarà successo almeno altre sei volte” spiega Marelli che questa mattina, contattato dal 118 si è recato con i carabinieri di Como sul posto per accalappiare gli animali. I due cani sono ora al canile sanitario di Como in attesa di disposizioni. Questa è infatti la procedura in caso di aggressione. “Quando siamo arrivati” conclude Marelli “non hanno ringhiato e non hanno mostrato aggressività”.