25 aprile traffico rallentato sull’autostrada A9 in provincia di Como e code in città a partire dal primo pomeriggio di oggi.

Sole e temperature primaverili -a dispetto delle previsioni iniziali- hanno spinto in molti a spostarsi per una gita fuori porta in città e sul Lario.

Il traffico a Como già alle prese con l’arrivo nel capoluogo dei tifosi per assistere alla partita di serie B Como-Vicenza in programma alle 18 al Sinigaglia, è risultato così ulteriormente congestionato, in particolare proprio in zona stadio.

25 aprile traffico in autostrada

Caos per gran parte del pomeriggio sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, in corrispondenza dell’area dei lavori di manutenzione nelle gallerie. Lunghe code e traffico bloccato in ingresso in Italia dalla Svizzera. Rallentamenti alla dogana, sempre per i veicoli provenienti da Nord. Problemi in particolare nel tratto tra Como Centro e Como lago, con rallentamenti anche fuori dall’autostrada.

