Grave incidente in via Napoleona. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Il motociclista, un uomo di 37 anni è purtroppo morto nonostante i soccorsi tempestivi. Coinvolta anche una seconda vettura. Quattro le persone ferite, compreso un bambino di un anno. Nessuna è in gravi condizioni.

La via Napoleona è stata chiusa in uscita da Como e il traffico è deviato sulla via Rimoldi. Viabilità bloccata in tutta la zona.