In Lombardia tasso di positività in calo. L’aggiornamento sul contagio registra, a fronte di 19.240 tamponi effettuati, 2.359 nuovi casi di coronavirus in regione.

Prosegue la discesa dell’indice di positività: oggi si attesta al 12,2%, ieri era al 13%.

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere, con 3 ingressi nelle ultime 24 ore, salgono a 42 i ricoverati in terapia intensiva.

Dopo il calo di ieri, nei reparti ordinari oggi sono 13 in più i pazienti che portano a 1.171 i letti occupati in totale.

In Lombardia tasso di positività in discesa mentre aumentano i decessi causati dal virus: sono 28 per un totale di 39.832 dall’inizio della pandemia in regione.

I nuovi casi divisi per province sono 734 a Milano, 387 a Brescia, 216 a Monza e Brianza, 197 a Varese, 164 a Bergamo, 150 a Pavia, 131 a Como , 84 a Mantova, 77 a Cremona, 63 a Lecco, 39 a Sondrio, 21 a Lodi.

Inaugurati Ospedale e Case comunità in Valtellina

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto tappa in provincia di Sondrio per inaugurare alcune strutture sanitarie.

Primo step l’apertura del primo dei cinque Ospedali di Comunità dell’Asst Valtellina e Alto Lario (gli altri sono previsti uno a Tirano, due a Sondrio città e uno Dongo in provincia Como). A seguire Letizia Moratti ha tagliato il nastro dei nuovi posti letto dell’Hospice di Morbegno realizzati grazie al contributo dell’associazione Cancro Primo Aiuto Onlus. Infine, ha presenziato all’inaugurazione delle Case di Comunità di Bormio e Livigno.

“Questa giornata ha un significato davvero importante perché – ha spiegato nell’occasione la vicepresidente – ci troviamo a inaugurare una serie di strutture attese dal territorio. Strutture che vanno a rafforzare e a rendere ancora più qualificato un servizio in un’area geografica particolare è importante come la Valtellina”.