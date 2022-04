Nuovo stop degli azzurri. Quarta sconfitta consecutiva per i lariani, che al Sinigaglia nel terz’ultimo turno di serie B sono stati superati per 2-0 dal Vicenza. Le reti degli ospiti di Riccardo Brosco nel primo tempo (36′) e di Riccardo Meggiorini nei minuti finali del match (al 37 della seconda parte). Uno stop che arriva dopo quelli con Parma, Cittadella e Pisa.

Un Como che, soprattutto nei primi 45′, ha avuto buone occasioni. La più clamorosa 16′, con una conclusione di Alex Blanco e palla finita sulla traversa, con Alessandro Gabrielloni che praticamente sulla riga ha fallito la deviazione decisiva, anche grazie all’intervento del portiere del Vicenza Nikita Contini. In panchina, al posto di un indisposto Giacomo Gattuso, il suo vice Massimiliano Guidetti. Fatto curioso, quest’ultimo è figlio d’arte: suo papà Mario è stato un forte centrocampista degli anni ’70 che ha militato prima nel Como (dove Massimiliano è nato) e poi proprio nel Vicenza. Guidetti senior con i biancorossi conquistò uno storico secondo posto in serie A nel 1978, nella formazione che aveva come “star” il compianto Paolo Rossi.

I lariani in classifica rimangono fermi al 14° posto a quota 44 punti, con la salvezza ipotecata già da qualche giornata. Sabato prossimo alle 16.15 il Como sarà impegnato in trasferta a Reggio Calabria. Poi, nell’ultima giornata, la gara ad alta tensione del Sinigaglia con la Cremonese, decisiva per la promozione in serie A dei grigiorossi. Una Cremonese che tra l’altro oggi è stata clamorosamente sconfitta in trasferta dal Crotone per 3-1.

QUI il ricordo di Nino Balducci in occasione della partita contro i biancorossi

La situazione in serie B

I risultati della 36esima giornata. Ascoli-Cittadella 0-0, Alessandria-Reggina 0-0, Cosenza-Pordenone 3-1, Crotone-Cremonese 3-1, Frosinone-Monza 4-1, Lecce-Pisa 2-0, Benevento-Ternana 1-2, Brescia-Spal 1-1, Como-Lanerossi Vicenza 0-2, Perugia-Parma in corso

La classifica. Lecce 68 punti, Cremonese 66, Monza 64, Benevento, Brescia e Pisa 63, Ascoli 59, Frosinone 58, Perugia 52, Ternana 51, Cittadella 49, Reggina 46, Parma 45, Como 44, Spal 36, Alessandria 33, Cosenza 31, Lanerossi Vicenza 28, Crotone 25, Pordenone 17

Il prossimo turno. Sabato 30 aprile ore 14: Cittadella-Brescia, Cremonese-Ascoli, Lanerossi Vicenza-Lecce, Monza-Benevento, Parma-Alessandria, Pisa-Cosenza, Pordenone-Crotone, Spal-Frosinone, Ternana-Perugia. Ore 16.15: Reggina-Como