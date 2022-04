Sodini e lo stop a Scafati. Cantù sconfitta di misura in Campania: 66-62 il punteggio finale. Per la contemporanea sconfitta di Pistoia (terza nella classifica del girone Verde) con Verona, i brianzoli mantengono il secondo posto (ormai matematico) in graduatoria alle spalle di Udine.

“È stata una partita di intensità e fisicità pazzesche da ambedue le parti, fuori dal comune per il campionato di serie A2” ha detto alla fine Marco Sodini, allenatore della Pallacanestro Cantù. “Faccio i miei più sinceri complimenti a Scafati che, nell’arco dei 40’, ha meritato di vincere la gara. La nostra bravura è che non ci siamo mai scomposti e non abbiamo mai mollato nei momenti di difficoltà. Tutto ciò a dispetto di un primo quarto in cui, invece, abbiamo mollato totalmente in tre occasioni da oltre l’arco e in alcuni tiri da sotto, facili da realizzare. Da lì la nostra concreta difficoltà nel muovere la palla e, in questo caso, è uscita anche la bravura di Scafati nel toglierci questa capacità. Lo dimostra il fatto che in tutta la partita siamo stati in grado di produrre soltanto cinque assist. Non posso rimproverare i miei ragazzi per impegno, foga e determinazione che ci hanno messo. Meno bene, invece, dal punto di vista tecnico: non possiamo pensare di vincere contro la capolista del girone Rosso tirando 3/19 da tre e sbagliando 7 tiri liberi».

QUI la pagina di sport del nostro sito