“Sulla bonifica della Ticosa si può trovare una soluzione”.

Ne è convinto il parlamentare lariano di Fratelli d’Italia Alessio Butti, che ha interrogato il Ministero della Transizione Ecologica sul tema, ottenendo risposta.

“Ritengo interessante – spiega Butti – che il ministero non escluda l’eventualità che l’area ex Ticosa possa essere ricompresa tra i siti di interesse nazionale la cui richiesta è di competenza regionale”.

Secondo Butti, non esistono motivazioni tecniche che impediscano a Regione Lombardia di attivare la procedura. “Posso ben comprendere che Regione Lombardia abbia anche altre aree, magari più estese, da soddisfare, ma – precisa il parlamentare – ritengo debbano essere considerate anche altre peculiarità. Ad esempio l’ex Ticosa è in centro città, insiste in un quartiere popoloso e densamente abitato, in prossimità scorre il torrente Cosia che sfocia direttamente nel lago; pertanto, se non si risolve il problema bonifica sarà estremamente difficile, se non impossibile, attrarre investitori. Conosco la sensibilità dell’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo e, quindi – conclude il parlamentare lariano – credo nello sforzo comune per individuare una soluzione “politica” al problema che ha investito amministrazioni comunali di diverso colore”.