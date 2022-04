Final Four di Coppa Italia, Briantea in Abruzzo. Si avvicina l’appuntamento che assegnerà il trofeo 2022 di basket in carrozzina. A Pescara la UnipolSai Briantea84 Cantù debutterà nella seconda semifinale di venerdì 29 aprile alle ore 18.30. La sfida sarà contro il Santo Stefano Avis. A completare il quadro, la gara delle 16 tra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Studio 3A Padova Millennium Basket. Sabato 30 aprile le finali: alle 8.45 la partita per il terzo posto, alle ore 12 la partita decisiva.

“Veniamo da un ottimo periodo” ha detto alla vigilia Jacopo Geninazzi, capitano della Briantea84. “Ma ormai è trascorso un mese dalla semifinale di ritorno di campionato contro Santo Stefano al PalaMeda. Dobbiamo guardare avanti, a questo periodo durissimo che ci attende. Quello che c’è stato prima non conterà più, ora si riparte da zero e subito contro Santo Stefano. Abbiamo lavorato per limare gli errori commessi durante le ultime gare. I nostro avversari sarà la rivincita della semifinale-scudetto persa. Noi andiamo a caccia di un successo dopo la sconfitta in Coppa Italia 2021 nel novembre scorso a Grottaglie. Sarà di sicuro uno spettacolo. Ce la metteremo tutta per arrivare in finale e poi si vedrà. Il periodo di allenamenti intensi continuerà. La settimana prossima sarà già tempo di Champions Cup, una competizione che riaffronteremo dopo tanto tempo. Sarà un appuntamento ancora più tosto. Stiamo lavorando bene per arrivare al top a tutti i nostri impegni”.

La UnipolSai inizia in Abruzzo un periodo intenso di gare e di verdetti. Dopo la Coppa Italia ci sarà la Champions Cup in Germania con la Final Eight in programma dal 6 all’8 maggio. A seguire, le finali scudetto con gara 1 al PalaMeda contro l’Amicacci Abruzzo il 14 maggio. Chiuderanno la stagione la seconda sfida (21 maggio) e eventuale l’eventuale terza partita (22 maggio). Match programmati a Giulianova.