Sfida benefica per la Pallacanestro Cantù. “Un Canestro per l’Ospedale di Desio”. Così è stata chiamato l’iniziativa a cui hanno aderito la squadra brianzola e la Pallacanestro Aurora. Le due formazioni saranno in campo questa sera per un incontro di beneficenza programmato al PalaDesio alle ore 20.30. L’intero incasso dell’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per ampliare il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pio XI di Desio.

Un incontro amichevole programmato prima della sfida casalinga con Ravenna, che chiuderà la fase a orologio dell’Acqua S.Bernardo. Un incontro che può tornare utile per alzare il livello degli allenamenti prima della già gara con i romagnoli, fissato per domenica 1° maggio alle 18, sempre a Desio.

Sfida benefica, gli avversari

La Rimadesio, allenata da coach Gabriele Ghirelli, partecipa al campionato di serie B. Attualmente occupa, con 30 punti, la settima piazza del Girone B comandato dalla JuVi Cremona. L’Aurora è reduce dal successo interno in campionato contro Olginate, match disputato domenica scorsa e terminato 78-70. Tra le fila della compagine desiana figura un duo bulgaro di esperienza composto da Georgi Sirakov, 30 anni, guardia, e dal gigante Nikolay Vangelov, pivot di 213 centimetri, con alle spalle numerosi trascorsi in serie A2 con le canotte di Auxilium Torino, Casale Monferrato, Eurobasket Roma, Napoli e Ucc Piacenza. Nel roster di Desio anche Mattia Molteni, play/guardia ex Cantù, classe ’96. Per la sola gara amichevole di questa sera ha inoltre annunciato il suo ritorno in campo anche l’ex centro Christian Di Giuliomaria, membro dello staff tecnico dell’Aurora e responsabile del settore giovanile. Tra il 1996 e il 2000 ha vestito la maglia di Pallacanestro Cantù, totalizzando più di 100 presenze.

Per assistere alla partita è possibile acquistare i biglietti (a partire da 5 euro per i ridotti fino ad arrivare a 20 euro per il parterre) direttamente alle casse del PalaDesio oppure online sul sito uncanestroperlospedaledidesio.it.