La segnalazione arrivata parlava di una lite tra fidanzati. Gli agenti delle volanti della questura di Como ieri mattina alle 10.30 sono intervenuti in via Polano, angolo via Traù, a Tavernola. All’arrivo della polizia la coppia ha tentato di scappare, ma è stata comunque fermata. Si trattava di un 38enne nato a Como sprovvisto di documenti (ha spiegato di essere residente a San Fermo). La donna era una 29enne nata a Monza e residente a Como.

Entrambi si sono mostrati agitati durante i controlli. Le verifiche hanno consentito di scoprire che l’auto sulla quale si trovavano era stata rubata il 19 aprile scorso. L’uomo inoltre è risultato sprovvisto della patente per mancanza dei requisiti. Gli agenti hanno deciso di accompagnarli in questura, ma l’uomo ha tentato di scappare ancora e di divincolarsi: il 38enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per essere alla guida senza titoli. L’auto è stata riconsegnata al proprietario.