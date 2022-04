Canturina bis, torna la polemica. Sul piede di guerra le associazioni ambientaliste contrarie alla realizzazione dell’opera che attraverserà alcune aree delle Groane, sul territorio comunale di Figino Serenza e Carimate. Per questo domani – venerdì 29 aprile – a Figino Serenza è stato organizzato un sit-in di protesta contro l’amministrazione comunale che dovrà deliberare in consiglio comunale la realizzazione dell’opera stradale.

Canturina bis

“La Canturina Bis è per noi un’opera del tutto inutile a risolvere i problemi di traffico della città di Cantù e che disferà le ultime aree verdi del parco regionale delle Groane e della Brughiera”, si legge nella nota diffusa dagli ambientalisti.

Lo scontro intanto sulla nuova infrastruttura è anche politico. Presente domani sera al sit-in anche il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. “Durante il mio mandato da sindaco di Figino ho sempre fatto tutto il possibile per proteggere e tutelare le aree verdi della valle della Serenza – scrive in una nota – Ora l’amministrazione comunale in carica ha deciso di svenderle e devastarle accettando il tracciato della Gronda, in cambio di un paio di rotatorie. Se da una parte la Canturina Bis può indubbiamente portare traffico e smog lontano dai centri abitati, il tracciato della Gronda è la scelta sbagliata”.

Immediata la replica del sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba. “Non ci sarà nessuno scempio nella realizzazione della Canturina Bis in quanto la parte dell’opera interessata dal Parco Groane-Brughiera, sarà realizzata in galleria naturale ed artificiale, attraverso tecnologie innovative in grado di non impattare sul territorio oltre, ad attuare un ripristino a blocchi dei terreni sovrastatati”.