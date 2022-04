Ospedale di Cantù. Tra cantieri chiusi e altri da aprire, investimenti complessivi per 12milioni di euro. A breve l’avvio dei lavori al pronto soccorso. Oggi la direzione di Asst Lariana ha incontrato i primari.

Tra le opere concluse, il nuovo blocco operatorio e gli spazi della Pma (la procreazione medialmente assistita). Tra i prossimi step l’investimento di 2milioni di euro consentirà di migliorare il condizionamento di tutti gli spazi destinati alla degenza e all’utenza.



Quindi il pronto soccorso, con l’intervento di ampliamento e riqualificazione. L’avvio del primo lotto dei lavori, finanziati dai fondi stanziati dal commissario per l’emergenza Coronavirus, previsto per fine giugno mentre il secondo lotto partirà a fine anno.

Entro il 2022 nel presidio di via Domea verrà attivata la Casa di Comunità Hub del Distretto di Cantù-Mariano Comense. L’Ospedale di Comunità, previsto anch’esso in via Domea, sarà attivato nel 2024.

La sperimentazione per ampliare l’offerta degli ambulatori

Nel corso dei prossimi giorni, partirà anche a Cantù la sperimentazione richiesta da Regione Lombardia per l’ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia pomeridiana dei giorni pre-festivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali. La sperimentazione, in questa prima fase, sarà applicata alle prestazioni di diagnostica per immagini quali Tac, mammografie e risonanze magnetiche.

Il personale e i prossimi concorsi

Per quanto riguarda il personale, è stato ricordato come nel 2019 i medici in forza all’ospedale fossero 86, diventati 83 nel 2020 e 80 nel 2021. “I bandi di assunzione sono continuamente emessi e l’impegno per rafforzare il presidio è continuo e costante” sottolineano il direttore generale Fabio Banfi e il direttore sanitario Matteo Soccio. A fine maggio si svolgerà il concorso per l’assunzione di medici per il Pronto Soccorso. Le domande presentate sono state due. Indetto, inoltre, l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale. “Ci sono problemi di sistema, di sistema Paese non di Asst Lariana o Regione Lombardia – aggiungono i direttori – Per il nostro network l’ospedale di Cantù è essenziale”.

