Briantea84 in finale di Coppa Italia di basket in carrozzina. Un primo quarto da dimenticare sotto di dieci punti, poi il cambio di rotta in una gara ricca di emozioni. La squadra brianzola ha conquistato il pass per la sfida decisiva battendo in semifinale il Santo Stefano Avis per 66-51. A Pescara è stato un super Filippo Carossino (nella foto sopra) a guidare le marcature con 27 punti (doppia doppia con 10 rimbalzi), concretizzando il grande lavoro di tutta la formazione. I canturini hanno sofferto troppo per diversi errori commessi in fase di impostazione del gioco, sfruttati al meglio dai marchigiani lanciati sotto canestro e capaci di firmare anche un momentaneo +11 in avvio di gara. Riordinate le idee, è emerso il carattere della UnipolSai, fondamentale nel gestire S. Stefano che più volte ha provato a riagguantare il risultato. Appuntamento a domani, sabato 30 aprile, alle ore 12: sarà finale contro la Deco Group Amicacci Abruzzo con diretta su Rai Sport.

“Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile” ha commentato coach Marco Tomba. “Il primo quarto è stato da dimenticare, ma se non ci fosse stato, non avremmo avuto una reazione forte. Nei dieci minuti successivi abbiamo concluso, infatti, sul 19 a 7. Abbiamo cercato di mantenere questo distacco, ci siamo riusciti. Abbiamo fatto rientrare Santo Stefano per nostre disattenzioni, su rimesse sbagliando incroci e appoggi. Con un time-out siamo riusciti a sistemare gli errori. Sicuramente nella finalissima sarà un’altra gara, secca e da giocare dal primo minuto senza cali di concentrazione”.

Le gare e i risultati

Venerdì 29 aprile, semifinali

Ore 16: Deco Group Amicacci Abruzzo-Studio 3A Padova Millennium Basket 60-49

Ore 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-S. Stefano Avis 66-51

Sabato 30 aprile, finali

Finale 3° e 4° posto, ore 8.45: Studio 3A Padova Millennium Basket- S. Stefano Avis

Finale 1° e 2° posto, ore 12: Deco Group Amicacci Abruzzo-UnipolSai Briantea84 Cantù