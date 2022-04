E’ morta questa mattina all’ospedale San Gerardo di Monza la portalettere di 29 anni coinvolta ieri mattina in un gravissimo incidente a Mariano Comense. La donna era stata ricoverata in condizioni critiche in neurorianimazione ed è purtroppo deceduta nonostante i tentativi di salvarle la vita.

La giovane donna, in servizio al centro di distribuzione di Poste Italiane a Mariano Comense, ieri mattina era in servizio, in sella a un motorino della società quando, per cause ancora in fase di ricostruzione è stata investita da un furgone. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30 alla rotatoria che regola l’incrocio tra le vie Nazario Sauro, San Francesco e Carlo Mauri.

Il conducente del furgone ha subito chiamato i soccorsi. A Mariano sono intervenute l’ambulanza e l’automedica. Le condizioni della donna sono apparse gravissime ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118, che ha trasportato la portalettere all’ospedale di Monza. Questa mattina purtroppo la notizia della morte della giovane donna.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Mariano.