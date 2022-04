Tavares, Ceo Stellantis, a Como per la nuova Alfa Romeo Tonale. In questi giorni la città ospita la presentazione alla stampa internazionale del suo ultimo modello. Oggi le nuove vetture sono state schierate davanti al Tempio Voltiano e nei giorni scorsi, con la loro particolare targa, sono state notate per i test di prova per le vie del capoluogo e sulle strade del lago. Le immagini del Lario, dunque, faranno ancora una volta da sfondo, in tutto il mondo, per una iniziativa motoristica, come spesso è accaduto per eventi simili o per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este e il Fuorisalone organizzato da Guglielmo Miani. Queste ultime manifestazioni, peraltro, sono in programma, nel 2022, il 21 e 22 maggio.

Per la presentazione della Tonale, la prima auto con motorizzazioni ibrida e ibrida plug-in di Alfa Romeo, è stata non a caso scelta la città di Alessandro Volta. Già da giorni, come detto, giornalisti di tutto il mondo hanno raggiunto Como per i momenti organizzati dal gruppo Stellantis. A fare gli onori di casa il Ceo della “Casa del Biscione” Jean-Philippe Imparato. Oggi è appunto arrivato Carlo Tavares, Ceo di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fiat Chrysler Automobiles.

A rappresentare Como, Luca Levrini, presidente della Fondazione Alessandro Volta. Quest’ultimo nella circostanza ha spiegato che lo stesso Volta “è stato un precursore della sostenibilità. Non solo inventò la pila, ma fu anche lo scopritore del gas metano”. Tavares, affiancato da Imparato e Levrini, ha visitato il Tempio Voltiano, fermandosi incuriosito davanti ai cimeli ospitati dall’esposizione permanente. “Una persona molto sensibile – ha detto Levrini – Tavares è apparso molto affascinato nell’osservare le testimonianze della vita e dell’opera di Alessandro Volta”.

Carlos Tavares osserva interessato i cimeli del Tempio Voltiano di Como

Jean-Philippe Imparato (Ceo Alfa Romeo) al Tempio Voltiano

Le nuove Alfa Romeo Tonale schierate nella zona dei giardini a lago

Stretta di mano fra Luca Levrini (Fondazione Volta) e Carlos Tavares