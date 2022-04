Un minuto a testa. In diretta. I candidati consiglieri di Como si presentano alla città attraverso le telecamere di Etv.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 maggio alle 15.30, negli studi centrali di EspansioneTV, in via Sant’Abbondio 4 a Como. L’invito è rivolto a tutti i candidati consiglieri comunali che, tramite Etv, potranno presentarsi alla città. In diretta e senza mediazione. Un microfono, un leggio, un palco e una telecamera accesa, per raccontare agli elettori comaschi idee, progetti, ambizioni e, nel caso, anche note personali. Una presentazione in sessanta secondi, aperta a tutti i candidati. Da casa, i telespettatori potranno quindi ascoltare le parole di vuole entrare in consiglio comunale a Como.

La trasmissione, in diretta, è in programma venerdì 27 maggio dalle 15.30 alle 18.30. I candidati consiglieri che vorranno partecipare potranno presentarsi negli studi di Etv a partire dalle 15.15.