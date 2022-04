Incendio nella notte a Cadorago, in un capannone di un’azienda di trasporto in via Volta. Per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate in un magazzino in cui erano stoccati prodotti alimentari, in particolare pacchi di pasta. I vigili del fuoco sono intervenuti all’una della notte tra venerdì e sabato con le squadre del comando provinciale di Como. Ingenti i danni.

A Cadorago sono intervenuti anche i mezzi di soccorso, ma fortunatamente le persone presenti non hanno poi avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere i focolai rimasti accesi e spostare i materiali bruciati