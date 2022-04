Rane Rosa ai playout. Per la Como Nuoto femminile è giunto il momento decisivo della stagione 2021-2022 di serie A di pallanuoto. La compagine allenata da Stefano “Tete” Pozzi si gioca la salvezza contro Milano. In programma tre incontri: chi ne vince due rimane in A, l’altra formazione retrocede. Le lariane sono state protagoniste di una buona stagione. Da neopromosse ad un certo punto hanno anche cullato il sogno di giocarsi i playoff, ma alla fine sono state condannate allo spareggio per la permanenza nel campionato più importante.

Il primo appuntamento per le cosiddette Rane Rosa ai playout è fissato per questa sera alle 20.30 a Monza, piscina casalinga per le ragazze della Como Nuoto, come è noto costrette a migrare altrove a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Muggiò. La gara 2 sarà sabato 7 maggio a Milano (piscina Bocconi Sport Center, ore 20.45) mentre per l’eventuale “bella” si tornerà a Monza il 14 alle 20.30. In regular season è stata registrata una vittoria a testa. Il confronto, dunque, si annuncia equilibrato. La Como Nuoto (terzultima) ha comunque terminato con 5 punti in più di Milano (penultima).

“Un derby che si annuncia appassionante” dice coach Stefano “Tete” Pozzi. “Le piscine saranno aperte al pubblico e ci sarà molto calore. Una situazione che ci piace e che darà a me e alle giocatrici una bella carica”.

