Cantù chiude la stagione regolare con un successo. Al palasport di Desio, nella quarta e ultima gara della fase ad orologio, i brianzoli hanno avuto la meglio contro l’Orasì Ravenna: 76-72 il punteggio finale del match, che ha visto gli uomini di coach Marco Sodini sempre avanti (21-17, 25-14, 18-15, 12-26 i parziali dell’incontro). Prova convincente dell’Acqua S.Bernardo in vista dei playoff per la promozione in serie A. L’avversaria sarà la squadra di Forlì, che ha chiuso al settimo posto nel girone Rosso. Il via degli spareggi il prossimo fine settimana.

Canturini che dopo un lungo periodo hanno ritrovato anche il tifo dello storico gruppo degli Eagles: i sostenitori della curva dal primo all’ultimo secondo hanno incitato i brianzoli con grande passione. Per i padroni i di casa i migliori marcatori sono stati Lorenzo Bucarelli (19 punti), Trevon Allen (15) e Zack Bryant (12). Tra gli spettatori, alcuni giocatori del Como, reduci dalla vittoria per 4-1 a Reggio Calabria; con loro il direttore generale Carlalberto Ludi.

“Avevo chiesto alla mia squadra di affrontare questa squadra con professionalità” ha detto alla fine coach Marco Sodini. “Non si può, infatti, accendere l’interruttore quando si vuole. Tenere sempre l’asticella alta sarà fondamentale in vista dei playoff. La mia squadra deve ancora migliora re su qualche aspetto, ad esempio ho visto cali di attenzione e di intensità che non dobbiamo avere”. Sul ritorno degli Eagles al palasport Sodini ha commentato: “Sicuramente ci daranno una spinta importante nei playoff. Come ho detto a loro, era ora che ritornassero. A me in settimana piace lavorare al silenzio in palestra, ma nelle partite preferisco una bolgia dantesca ad una chiesa”.