Coppa Italia 2022 di basket in carrozzina. Briantea84 Cantù in trionfo. Per la formazione del presidente Alfredo Marson è l’ottavo successo in questa competizione: i precedenti erano stati negli anni 2004, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. A Pescara nella finalissima tricolore la Briantea si è imposta per 55-51 contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. Si è trattato di una gara ricca di emozioni dove è prevalsa la tenacia e l’esperienza dei biancoblù comaschi nei minuti finali.

Un trionfo che ha aperto giorni intensi per la UnipolSai, impegnata nel prossimo fine settimana in Germania per la Final Eight di Champions Cup, prima di ritornare a giocare contro gli abruzzesi per lo scudetto 2022. La gioia di questa Coppa Italia 2022 è enorme, con il trofeo che ritorna a Cantù dopo la sconfitta dell’ultima finale nel novembre 2021 contro Santo Stefano Avis. Una sfida di alto livello contro l’Amicacci Abruzzo, decisa nel finale da un parziale di 10-0, messo in sicurezza poi dai due liberi di Papi a sette secondi dalla sirena conclusiva. Marco Stupenengo è stato il migliore giocatore della gara con 18 punti; segue Filippo Carossino che con 13 sigilli (doppia doppia con 10 rimbalzi) ha ricevuto il premio come miglior realizzatore della Coppa Italia 2022 (40 totali, di cui 27 contro Santo Stefano Avis).

“La partita è stata complicata e il punteggio lo conferma – ha detto al termine il capitano dei canturini Jacopo Geninazzi -. Le due squadre sono finaliste scudetto e quindi una gara equilibrata era nelle previsioni. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo stati bravi a limitare i loro giocatori più pericolosi e bloccarli a cinquantuno punti. Siamo contentissimi, ci riprendiamo la Coppa Italia dopo l’ultima sconfitta di Grottaglie. Ora ci aspettano nuovi appuntamenti e vogliamo continuare così”.