Covid, le nuove regole: cosa cambia da oggi. Lavoro, scuola, trasporti, tempo libero e viaggi: da oggi – 1° maggio – cambiano le regole Covid. Il green pass non sarà più obbligatorio e cambia l’uso anche dei dispositivi di sicurezza.

Mascherine al chiuso, fino al 15 giugno saranno ancora obbligatorie le FFp2 per viaggiare sui mezzi pubblici e andare al cinema o a teatro, in tutti gli altri luoghi dal primo maggio saranno soltanto raccomandate.

A scuola nulla cambia, quindi l’utilizzo dei dispositivi di protezione fino alla fine dell’anno.

Nei negozi, nei supermercati e in tutte le aziende private non c’è più obbligo di indossare la mascherina ma potranno essere siglati accordi tra il datore di lavoro e i dipendenti per farle indossare in alcune situazioni di maggior rischio. Gli stessi criteri sono applicati alla pubblica amministrazione dove è raccomandato utilizzare le mascherine nei luoghi affollati. Le regole applicate ai lavoratori non potranno essere imposte ai clienti.

Dal primo maggio inoltre non bisognerà più esibire il green pass (ad eccezione delle strutture sanitarie). Non è più necessario il Passenger Locator Form per chi arriva dall’estero.

Per utilizzare qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale – autobus, metropolitane, tram – la mascherina Ffp2 è obbligatoria fino al 15 giugno. L’obbligo vale anche sui mezzi a lunga percorrenza – aerei, traghetti, treni, pullman, aliscafi – fino a metà giugno.