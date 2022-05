Camera di Commercio, approvato il bilancio 2021. Finanziamento di interventi economici per quasi 4 milioni di euro. Avanzo economico di esercizio da 900mila euro. Il Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco ha approvato il bilancio consuntivo per il 2021.

L’ente, anche per l’anno appena trascorso, ancora caratterizzato dal protrarsi degli effetti della pandemia, è punto di riferimento per il sistema imprenditoriale.

Interventi economici per quasi 4 milioni di euro

“La Camera di Commercio – si legge nel comunicato diffuso – ha coniugato un’ampia gamma di servizi con il finanziamento di interventi economici per quasi 4 milioni di euro.

Il sostegno all’economia locale, trasversale a tutti i settori, ha avuto come riferimento tematiche ritenute prioritarie per la competitività delle imprese. E quindi l’innovazione, l’internazionalizzazione, la formazione, la sostenibilità e l’attrattività territoriale”.

Galimberti: “Sostegno alle imprese in una fase di evidente difficoltà”



“La Camera di Commercio di Como-Lecco ha mantenuto nel 2021 l’impegno di rispondere con immediatezza ed efficacia alle esigenze più attuali espresse dalle imprese”. Queste le parole del presidente, Marco Galimberti. “Il volume degli interventi realizzati è stato rilevante, per gli effetti della scelta di sostenere in modo equilibrato ciascun settore economico del nostro articolato sistema territoriale in una fase di evidente difficoltà, peraltro non ancora conclusa”. Ha aggiunto.

“Il ritorno ai valori macroeconomici pre-Covid, reso ulteriormente problematico dai recenti eventi sul piano internazionale, richiederà un percorso di medio termine, durante il quale – conclude – l’Ente continuerà a svolgere la sua funzione istituzionale a fianco delle imprese”.