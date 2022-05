Il traffico al confine tra Italia e Svizzera resta difficoltoso per i lavori ininterrotti nelle gallerie dell’Autostrada A9. Code ieri, in una giornata festiva segnata da un elevato numero di veicoli in transito. Rallentamenti anche questa mattina, soprattutto in direzione Svizzera. Fila per l’attraversamento della dogana e, in corrispondenza dei cantieri, tra le uscite Lago di Como e Como centro in direzione di Lainate e in senso opposto, verso la Svizzera, tra Como Centro e Monte Olimpino.

La fine dei cantieri

I cantieri che interessano le gallerie non sono stati interrotti neppure per il periodo pasquale e i primi ponti primaverili. Un periodo che coincide con l’avvio della stagione turistica. Nelle scorse settimane infatti, in un incontro tra Autostrade per l’Italia e i tecnici del Comune di Como è stato stabilito che la sospensione delle attività di cantiere scatterà a partire dalla festività dell’Ascensione, quindi a partire dal 25 maggio. I lavori dovrebbero essere sospesi poi fino alla fine dell’estate.

Le chiusure notturne

Questa settimana intanto sono programmate ulteriori chiusure. Si parte nelle notti di oggi e di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7 maggio. Per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento e consolidamento delle gallerie, in orario notturno, sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, Chiuso anche il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Contemporaneamente sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate e quella di Como Centro, verso Chiasso. Le interruzioni del traffico sono previste dalle 21 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 maggio e nelle notti consecutive di martedì, mercoledì e giovedì 5 maggio, con orario 21-5 e infine anche da mezzanotte alle 5 di sabato 7 maggio.