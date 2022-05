Sarà una Festa della Mamma all’insegna dello sport a Como. Domenica 8 maggio a Como, grazie all’Aries Como Athetic Team che, dopo il successo dell’edizione invernale, torna a proporre un doppio appuntamento di corsa su strada. La RuninComo che prevede la mezza maratona e la 5 Km.

La mezza maratona parte alle 8,30 tra il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti. Si snoda per 21 chilometri. Il percorso omologato è inserito nel calendario nazionale Fidal. Partenza e arrivo ai Giardini a Lago di Como. Dal cuore della città verso Cernobbio, poi Moltrasio, Carate Urio e Laglio, il borgo conosciuto perfino a Hollywood, dopo la scelta di George Clooney di eleggere Villa Oleandra a sua dimora estiva.

La novità in calendario per questo 2022 è una gara sui 5 chilometri, sempre con partenza dal Tempio Voltiano, a pochi minuti dallo start della mezza maratona. Il percorso è veloce, il giro di boa al km 2,5. Anche la 5 km è omologata a livello internazionale e inserita nel calendario nazionale della Federatletica leggera. Per garantire il passaggio in sicurezza degli atleti sarà inibito con apposita ordinanza il passaggio delle auto nell’area stadio la mattina e chiusa completamente la via Per Cernobbio dalle 8,40 circa alle 9,30.

Oltre che del patrocinio del Comune di Como, le due gare possono contare sul sostegno dei Comuni attraversati dai corridori e da alcuni partner privati.

Un’intera giornata di sport

A fare da cornice alla mezza maratona, una vera e propria Festa dello Sport ai Giardini a Lago.

Domenica 8 viene infatti assegnato anche il “Premio Rotary per lo Sport a Como”. Rotary Club Como e Como Baradello, con l’Assessorato allo Sport di Palazzo Cernezzi, hanno invitato le società del territorio a dare un segno concreto della piena ripartenza dell’attività e le hanno volute premiare.



Tre sodalizi verranno chiamati sul palco, subito dopo i campioni della mezza maratona, per ricevere tre contributi da 1.000 euro ciascuno. Dopo la riunione della giuria tecnica sui valori previsti dal premio (giuria composta da esponenti di Coni, due Rotary, Comune di Como e Panathlon) sono risultate vincenti: Albatese, Basket Como e Lario Judo Como.

In viale Corridoni

In viale Corridoni, nella zona della locomotiva e dell’Albero di Falcone, di mattina dalle 10 alle 13 circa, tutti i giovanissimi dai 6 ai 14 anni (età indicative) si potranno misurare in una corsa sui 30 metri. La gara è aperta a tutti i giovani, tesserati e non, per decretare chi siano la ragazza o il ragazzo più veloce di Como.

L’evento proseguirà nel pomeriggio ai giardini con tante esibizioni e la possibilità di provare le diverse discipline sportive proposte dalle società partecipanti. Hanno aderito all’evento una ventina di società sportive del territorio dal calcio al tennis, passando per canottaggio, discipline natatorie, hockey su ghiaccio e su prato, volley, basket, ginnastica e arti marziali.