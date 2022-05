Festa a Carbonate, vinti 109mila euro al Superenalotto. Importante premio in provincia di Como, come detto nel paese di Carbonate, al confine con il Varesotto. Non il “6” sogno di tanti (attualmente il jackpot è 198.800.000 euro), ma pur sempre un “5” che sicuramente sarà apprezzato dal fortunato vincitore. Il cliente del Bar Pasi di Carbonate porterà infatti a casa complessivamente 109.021,80 euro. Medesima vincita in una tabaccheria di Castelgrande, in provincia di Reggio Emilia.

L’ultimo “6” – all’epoca valeva 156 milioni di euro – è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. In questo 2022 la vincita di maggiore rilievo sul Lario era stata all’inizio di febbraio. Nella tabaccheria di via Sant’Abbondio un giocatore aveva ottenuto una somma di oltre 385mile euro (QUI l’articolo).