Colpo di Cantù in vista dei playoff: ingaggiato Luca Vitali. L’annuncio del club brianzolo in serata. Luca Vitali, classe 1986, bolognese, di ruolo playmaker. 36 anni il prossimo 9 maggio, è un play di 201 centimetri con alle spalle una lunga e significativa carriera. Con la maglia della Nazionale italiana è al 29esimo posto di tutti i tempi per presenze: 148 partite con la selezione maggiore, quarto giocatore in attività. Con i colori azzurri ha preso parte all’ultima edizione dei Mondiali, nel 2019, oltre all’Europeo del 2013. A Cantù ritrova il general manager Alessandro Santoro, con il quale aveva condiviso, dal 2016 al 2021, l’esperienza a Brescia.

Nel corso della sua carriera, in Serie A, Luca Vitali ha indossato le divise di Siena, Sutor Montegranaro, Olimpia Milano, Virtus Roma, Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Reyer Venezia, Brescia e Napoli. Con la società partenopea, con cui ha conquistato la scorsa settimana la salvezza, il suo trascorso più recente. A queste tappe si aggiunge anche una breve parentesi all’estero, in Liga Acb, con il team spagnolo di Gran Canaria. Nel massimo campionato italiano, Vitali vanta quasi 500 presenze, più di 3500 punti realizzati e 1744 assist. A Cantù indosserà la casacca numero 7.

Le parole del presidente

«Avevamo promesso all’ambiente di non lasciare nulla di intentato – il presidente Roberto Allievi commenta così il colpo di Cantù – e che avremmo preso un giocatore prima dell’inizio dei playoff, così è stato. Tutto questo va nella direzione di essere ancor più competitivi e di provare a giocarci le chanches possibili per competere fino alla fine, provando a raggiungere il massimo del risultato che meritano Cantù i canturini, i nostri soci, gli sponsor e non certo per ultimi, tutti i nostri tifosi. Luca Vitali rispecchia tutto ciò che è presente nelle nostre aspirazioni. Un giocatore di grande importanza nazionale e di alto spessore tecnico che, sono certo, contribuirà fattivamente al miglioramento del nostro gruppo, a cui vanno attribuiti i meriti per averci portato nel miglior modo possibile ai playoff, che ormai sono alle porte».