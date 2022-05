Conto alla rovescia verso Como-Cremonese. Allenamenti aperti ai tifosi oggi allo stadio Sinigaglia per il Como. La squadra di mister Giacomo Gattuso si prepara all’ultima partita del campionato, domani in casa contro la formazione grigiorossa. Fischio d’inizio alle 20.30. Il match è stato affidato all’arbitro Gianluca Aureliano di Bologna.

Il Como è reduce dalla netta vittoria per 4-1 nella trasferta contro la Reggina. La Cremonese si gioca al Sinigaglia la chance di promozione diretta in serie A. Si preannuncia quindi una sfida di alto livello in una giornata decisiva per la classifica finale del campionato di serie B. I grigiorossi (allenati dall’ex Fabio Pecchia) sono terzi alle spalle della capolista Lecce (che attende il Pordenone) e del Monza (ospite del Perugia).

Oggi la presentazione della partita con mister Giacomo Gattuso è stata anche un’occasione per un bilancio della stagione. “Non era così scontato fare il percorso che abbiamo fatto, in una stagione che non è stata semplice, con tante difficoltà che abbiamo avuto, soprattutto a livello di infortuni. La squadra ha sempre avuto la giusta reazione e ha sbagliato poche partite. Sono contento del campionato che abbiamo fatto”. E sul futuro del mister poche parole: “Aspettiamo la fine del campionato, poi ci siederemo attorno ad un tavolo e parleremo”.