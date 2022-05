Como battuto 2-1, Cremonese in serie A. E’ questo il verdetto della sfida andata in scena questa sera allo stadio Sinigaglia. I grigiorossi con questo successo hanno superato il Monza, sconfitto a Perugia per 1-0 e hanno conquistato la promozione assieme al Lecce. I salentini hanno invece battuto per 1-0 al Pordenone e hanno chiuso al primo posto.

La vetta della classifica recita Lecce 71 punti, Cremonese 69, Monza e Pisa 67. Festeggia comunque un comasco, Matteo Bianchetti, capitano della compagine grigiorossa. Il Como ha terminato al 13° posto con 47 punti.

Clamoroso in coda: perdendo in casa per 1-0 con il Vicenza, l’Alessandria è retrocesso. Proprio il Lanerossi si giocherà la salvezza ai playout con il Cosenza.

Al Sinigaglia una rete per tempo degli ospiti. L’1-0 è giunto al al 28′ con Samuel Di Carmine, che ha sfruttato una pasticcio della difesa lariana. Il raddoppio nella seconda parte, al 47′, ancora con Di Carmine. Al 96′ la rete della bandiera dei lariani con un nuovo rigore, segnato da Alessandro Bellemo.

Gara temuta sotto il profilo dell’ordine pubblico e che, prima del fischio d’inizio, ha vissuto momenti di tensione tra le tifoserie, con tutto il traffico bloccato sulle strade che portano allo stadio Sinigaglia (QUI l’articolo).