Giorno del giudizio in serie B. Stasera le partite che valgono una stagione. Un solo match ininfluente, Crotone-Parma, programmato alle 18.15 e tra l’altro arbitrato dal comasco Andrea Colombo. Poi tutte le altre gare alle 20.30. Ognuna ha valore in ottica promozione, playoff e per la zona salvezza. Decisiva nella lotta per la promozione la sfida in programma allo stadio Sinigaglia, con il Como che ospita la Cremonese. Gli azzurri a questa stagione non hanno più nulla da chiedere, mentre gli ospiti grigiorossi sono terzi in graduatoria, in lizza per la A assieme a Lecce, Pisa e Monza.

Allo stadio Sinigaglia è atteso un elevato numero di sostenitori della Cremonese. A livello di biglietti rimane disponibile soltanto qualche posto in tribuna d’onore. Per la formazione di Fabio Pecchia (ex azzurro) il compito non sarà facile. La promozione diretta è riservata alle prime due in classifica. Favoritissimo il Lecce, che attende il già retrocesso Pordenone ed è in testa a quota 68. Alle sue spalle il Monza (67), ospite del Perugia, con gli umbri che puntano ad un successo per provare ad agganciare la zona playoff. I “grifoni” devono però sperare in uno stop interno del Frosinone con il Pisa, con i toscani che sono quarti (64) e con una serie di combinazioni possono aspirare alle promozione diretta. La Cremonese, come detto, è terza a 66.

C’è poi il blocco delle formazioni in zona playoff, che puntano ad un risultato positivo per essere meglio piazzate nella griglia degli spareggi che assegneranno un ulteriore posto in serie A. In zona retrocessione, sono già certe di giocare in C nella prossima stagione Pordenone e Crotone. Cercheranno di salvarsi attraverso i playout due fra Alessandria. Cosenza e Lanerossi Vicenza. Stasera si gioca proprio Alessandria-Vicenza, mentre il Cosenza ospita il Cittadella.

La classifica

Lecce 68 punti, Monza 67, Cremonese 66, Pisa 64, Brescia e Benevento 63, Ascoli 62, Frosinone 58, Perugia 55, Ternana 54, Cittadella 52, Como 47, Reggina e Parma 46, Spal 39, Alessandria 34, Cosenza 32, Vicenza 31, Crotone 26, Pordenone 18

Le partite di oggi

Ore 18.15 Crotone-Parma. Ore 20.30 Lecce-Pordenone, Perugia-Monza, Como-Cremonese, Frosinone-Pisa, Brescia-Reggina, Benevento-Spal, Ascoli-Ternana, Cosenza-Cittadella, Alessandria-Vicenza

I convocati del Como

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Alberto Cerri, Amato Ciciretti, Elia Digiuliomaria, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Stefano Gori, Nikolas Ioannou, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Marco Varnier, Luca Vignali, Luca Zanotti