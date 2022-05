Matrimoni vip sul Lario: la splendida cornice di Villa Olmo sarà ancora una volta teatro di cerimonie di nozze, due per l’esattezza, previste per l’estate.

Matrimoni vip sul Lario, Villa Olmo blindata per un mese

Un miliardario inglese – ancora top secret il nome – ha chiesto la disponibilità dell’antica dimora e del parco circostante per un mese, dal 15 giugno al 15 luglio. La richiesta è arrivata nelle scorse settimane in Comune. Il corrispettivo previsto per Palazzo Cernezzi è da record visto che la cifra supera il milione di euro.

Gli ospiti sono attesi via terra e via lago, dove potranno attraccare a un pontile galleggiante creato per l’occasione. Il pontile sarà utilizzato come palco per gli ospiti del maxi ricevimenti per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti alla celebre villa del lago. La ditta che si occuperà dello spettacolo dei fuochi di artificio ha chiesto infatti la concessione temporanea dell’area demaniale lacuale davanti a Villa Olmo per alcuni giorni.

Come detto non sarà l’unico matrimonio a essere festeggiato a Villa Olmo. A inizio settembre un’altra coppia vip – di cui al momento non si conosce la nazionalità – avrebbe fatto richiesta a Palazzo Cernezzi di disporre della villa per una tre giorni. In questo caso non si sa il corrispettivo, ma sicuramente sarà nettamente inferiore rispetto all’altra cerimonia.

Nel recente passato si ricorda la concessione di Villa Olmo per la festa di fidanzamento della figlia di un magnate indiano. Erano presenti oltre 600 ospiti vip giunti sul Lario da tutto il mondo. Era l’inizio di settembre del 2018.

Pochi mesi prima la storica dimora cittadina aveva ospitato gli esclusivi party legati all’evento D&G sul Lario.