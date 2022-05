Meteo, assaggio di estate dalla prossima settimana. “Acquazzoni e temporali fino a lunedì, poi tempo via via più stabile, soleggiato ma soprattutto caldo per l’arrivo dei venti caldi dal Nord Africa”, spiega l’esperto Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

A partire dunque dalla giornata di giovedì il caldo arriverà. A Como nubi sparse con ampie schiarite fino a metà settimana con le temperature che arriveranno a sfiorare i 27 gradi.

“Le temperature, dopo i valori quasi autunnali di questi giorni, subiranno una decisa impennata verso l’alto per via dell’arrivo di caldi venti dal Nord Africa”, continuano da 3bmeteo.com. “Dovremmo così sperimentare un primo assaggio d’estate in piena regola in particolare da giovedì, quando le temperature massime potranno raggiungere o superare punte di 26-28°C”.